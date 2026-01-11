日本付近は12日の成人の日にかけて冬型の気圧配置が強まり、北日本や日本海側を中心に、大雪や猛ふぶきとなりそうです。交通障害に警戒が必要です。11日朝は、日本海側を中心に雨や雪が降っています。日中は、強い冬型の気圧配置となり、九州北部から北海道の日本海側では、断続的に雪が降り、西日本の平地でも雪が積もって、大雪となる所があるでしょう。上空の寒気は非常に強く、東北や北陸付近は、短時間で積雪が急激に増える所