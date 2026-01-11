大谷をエンゼルスへと引き入れたエプラー氏(C)Getty Imagesいまやお茶の間のヒーローと化し、その一挙手一投足が国際的な関心事となる大谷翔平。2023年12月にドジャースと10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）というエポックメーキングな契約を交わし、「球界の顔」となった彼だが、メジャー挑戦当初の評価は今ほど確固たるものではなかった。【動画】実は怒っていた？大谷翔平の背中に直撃したスアレスの報復投球シー