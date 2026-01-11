昨季限りで現役を引退した、元札幌ＭＦ深井一希氏（３０）が１０日、指導者としての第一歩を踏み出した。この日が今年の始動となった札幌Ｕ―１８の練習に、深井氏の姿があった。コーチに就任しての初日。選手と話し、プレーした１時間半を「みんなの気持ちだとかも見られて、楽しくサッカーできた」とほほ笑んだ。下部組織から札幌一筋でプレーし、プロでは公式戦通算２３０試合に出場した。その実績に選手が臆せぬよう、あい