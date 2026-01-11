巨人の育成・代木大和投手（２２）が１０日、今季中の支配下復帰と３年ぶりの１軍登板を誓った。２４年４月に「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン手術）を受けた影響で、昨季は育成選手で再出発。５月に復帰すると、術前にＭＡＸ１５１キロだった直球は１５５キロをはじき出した。「本当に今年は勝負の年。支配下よりも１軍で投げることを目標にやっている。そこはブレずにやっていきたい」と今季にかけ