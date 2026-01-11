俳優の松下洸平（38）が10日に放送された日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演。キスシーン前に気を遣っていることを明かした。ゲストに俳優の生田斗真を迎え、話題はドラマなどでの「キスシーン」についてに。松下は「どれぐらい準備します?」と尋ねつつ「夜休あけキスシーンからですの時は弁当食います?」のシチュエーションを聞いた。これに生田は「女優さんによっては“食べていいですか?”って言ってきて