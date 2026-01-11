１月10日に開催されたFAカップの３回戦で、松木玖生が所属するイングランド２部のサウサンプトンは、３部のドンカスターと対戦。３−２で接戦を制した。この試合に先発した松木が、結果的に決勝点となったゴールを決める。２−０で迎えた41分、右サイドからのクロスに難しい体勢ながら打点の高いヘッドで合わせ、見事にネットを揺らしてみせた。22歳のMFは、８月26日のカラバオカップ２回戦で、ノーリッジを相手に決めたミド