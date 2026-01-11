４万2626人──。準決勝でこれほどの観衆が国立に集まり、さらに決勝のチケットが完売する高校サッカー選手権は、もはや「異例の熱狂」と呼ぶべきイベントだ。2026年１月10日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催された第104回全国高校サッカー選手権の準決勝。その第２試合、鹿島学園対流経大柏の関東勢対決（結果は鹿島学園が１−０で勝利）に詰めかけた観衆が４万2626人で、これはセミファイナルとしては81大会以降で最