Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の河合竜二ＧＭ（４７）が、本紙の単独インタビューで、強いクラブづくりへの思いを語った。昨年１２月１２日に就任し、チーム編成などに奔走してきた。川井健太新監督（４４）の下、３２選手で臨むクラブ創設３０周年の今季、布陣には手応えを感じている。１２日に始まる沖縄キャンプから全日程に帯同と、ＧＭとしては異例の密着型スタイルでコミュニケーションを取り、強固な組織づくりを目指す。（