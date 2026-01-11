◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽準決勝神村学園（鹿児島）１―１（ＰＫ９―８）尚志（福島）（１０日・ＭＵＦＧ国立）準決勝２試合が行われ、鹿島学園（茨城）と神村学園（鹿児島）が、ともに初の決勝進出を決めた。神村学園は尚志（福島）との１０番手までもつれ込んだ白熱のＰＫ戦を制した。決勝は１２日１４時５分、ＭＵＦＧ国立で行われる。ついに決勝の舞台へたどり着いた。１０人目にまで到達した壮絶なＰＫ戦を