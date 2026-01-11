◇全国高校サッカー選手権準決勝神村学園 1（9PK8）1 尚志（2026年1月10日MUFG国立）準決勝2試合が行われ、神村学園（鹿児島）は尚志（福島）に先制を許すもFW日高元（はじめ、3年）の今大会6点目で1―1に追い付くとPK戦を9―8で制して全国高校総体との2冠に王手をかけた。鹿島学園（茨城）は流通経大柏（千葉）を1―0で撃破し、初めて決勝に勝ち上がった。U―17タイ代表の留学生GKプムラピー・スリブンヤコ（2年）を中心