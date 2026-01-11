全国都道府県対抗女子駅伝はきょう11日、京都市のたけびしスタジアム京都発着の9区間、42・195キロで行われる。兵庫の一員として出場する1500、5000メートル日本記録を持つ田中希実（26＝ニューバランス）は2区4キロを走る。初めてアンカーを走った前回は区間6位にとどまり「昨年優勝を逃して守るものはない。（主将として）各自がノビノビ走れるように伝えようと思う」と話した。昨年の世界選手権マラソンで7位に入った小林香