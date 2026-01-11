大相撲初場所は11日、東京・両国国技館で初日を迎える。10日は土俵祭りが行われ、八角理事長（元横綱・北勝海）らが場所の安全を祈願した。優勝額贈呈式に出席した大の里は5回目の優勝額で朝日と富士山が描かれたアイ工務店の化粧まわしを選んだ。「横綱になって最初にいただいた化粧まわし。15日間、一生懸命やっていきたい」と意気込んだ。九州場所で初優勝を飾った安青錦は米国人芸術家のキース・ヘリングの作品をあしら