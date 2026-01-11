芝クッション値10.0＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前11.9％、4角11.2％ダートG前5.5％、4角5.7％※土曜午前5時30分。土曜の芝は外差しがあまり利かず、先行馬の好走が目立った。ある程度ポジションを取れる馬を中心に据えたい。ダートはやや時計がかかり気味。展開によって差しも決まる。