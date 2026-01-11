◇第104回全国高校サッカー選手権準決勝流通経大柏0ー1鹿島学園（2026年1月10日MUFG国立）千葉流通経大柏（千葉）が2大会連続の決勝進出を逃した。DF増田（磐田）、MF島谷、MF安藤（ともに水戸）、FW大藤（東京V）のJ内定カルテットが今大会初めて同時先発。前半から押し込む時間帯が続いて相手の倍以上のシュート13本を打ったが、1点が遠かった。それでも1年時から「最弱」と呼ばれてきた世代が国立まで勝ち進み、榎本