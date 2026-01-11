俳優の中村雅俊（74）が10日、主演し監督も務めた映画「五十年目の俺たちの旅」の公開記念舞台あいさつを都内で行った。満席の会場から盛大な拍手で迎えられ「役者の時と違って（昨夜は）寝られなかった。ホッとしたと同時に、やって良かったという気持ちがこみ上げてきた」と感激の面持ち。75年の連続ドラマ以降、3本のスペシャルドラマを経て初の映画化。「青春ものになっているし、テーマの切なさも表現されている。10年後