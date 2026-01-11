過去10年で傾向を探る。☆前走距離今回と同じマイル【8・5・5・69】が圧倒的。次いで好走数が多いのは1400メートル【1・1・3・30】。1200メートルは【0・2・0・13】、1800メートルは【0・1・1・11】。☆前走クラス未勝利組【4・1・3・30】と、1勝クラス組【2・9・0・43】が健闘している。重賞組は【3・0・2・29】で思ったよりパッとしない。新馬組もわずか1勝と狙いにくい。☆前走場所東京が最多4勝。中山は東京と同