豊昇龍は東京都台東区の立浪部屋で場所で使用する紺の締め込みを締めて汗を流した。不安視された左膝にはサポーターはなかったが、四股を踏む時は入念に状態を確認。稽古後も居残りで筋トレなどをこなした。横綱は「大丈夫だよ」と不安なしを強調。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）は「半月板の上にクッションみたいなものがある。それが切れてる。出場は問題ない。今までの中でも調子はいい方」と説明した。