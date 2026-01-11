◇第104回全国高校サッカー選手権準決勝尚志1ー1（PK8ー9）神村学園（2026年1月10日MUFG国立）尚志（福島）は惜しくも県勢初の決勝進出を逃した。前半5分に今大会初先発のFW岡が頭で1回戦の高松商戦以来となる先制点。その後も試合を通じて攻勢を維持した。最後はPK戦で10人目のキッカーを務めた主将のDF西村が失敗して敗れる形となったが、昨夏の全国総体準決勝で1―2の点差以上に力の差を感じた相手に互角以上の内容で