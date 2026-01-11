【オテパー（エストニア）＝平地一紀】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）複合男子個人第８戦は１０日、エストニアのオテパーで行われ、渡部暁斗（北野建設）がＷ杯通算出場を２９６試合に伸ばし、前日の第７戦で並んだウィルヘルム・デニフル（オーストリア）を抜いて単独最多となった。強風で前半飛躍が中止となって４７位だった８日の予備飛躍が採用され、後半距離（１０キロ）で順位を上げたが、３６位だった。日本