１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健太投手（３７）＝前ヤンキース３Ａ＝が１０日、同世代の巨人・坂本勇人内野手（３７）との対決を心待ちにした。沖縄県内で自主トレを公開。親交が深い坂本との対戦を待ち望み、８８年世代での“共闘”も誓った。同世代の存在も力に変えながら、投球回１８０イニング超えを目標にフル回転していく。盟友との対戦を想像したマエケンは温暖な沖縄の地で胸を高鳴らせた。メジャー通算６