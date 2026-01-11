SNSで報告相次ぐプロ野球、オリックスの宮城大弥投手が10日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。相手は同じ沖縄出身の一般女性。年末年始にスポーツ界では結婚報告が相次いでいる。宮城は「私事ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は沖縄県出身の一般女性です。これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進してまいります」とつづった。2020年にドラフト1位で沖縄・興南高からオリックス入り。1年目から1