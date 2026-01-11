◆第１０４回全国高校サッカー選手権準決勝鹿島学園（茨城）１―０流通経大柏（千葉）（１０日・ＭＵＦＧ国立）準決勝２試合が行われ、鹿島学園（茨城）と神村学園（鹿児島）が、ともに初の決勝進出を決めた。鹿島学園は５試合連続途中出場のスーパーサブＦＷワーズィージェイヴェン勝（かつ、２年）が後半４５分に大会初ゴールとなる決勝点を奪い、強豪の流通経大柏（千葉）に競り勝った。決勝は１２日１４時５分、ＭＵＦＧ