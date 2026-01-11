初めてJRA短期免許を取得し、4日から騎乗しているトール・ハマーハンセン（26＝ドイツ）が8番人気ベンダバール（牡5＝牧浦、父ドレフォン）で勝ち、昨夏のWASJ以来となるJRAでの勝利を挙げた。鞍上は「日本に帰って来られて勝利を飾ることができてうれしい。先週、勝つことができなかったので2週目で勝ててほっとしている」と笑顔。今後の目標については「2カ月と短い期間で一つでも多く勝ちたい。重賞も乗せてもらうのでレベ