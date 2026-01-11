きょうは今シーズン最強寒波の影響で、普段は雪があまり降らない西日本の市街地でも大雪となるおそれがあります。北日本や東日本も日本海側を中心に大雪や猛吹雪となり、交通への影響や停電などに、厳重な警戒が必要です。車の運転はホワイトアウトや路面状況、大規模な立往生などに警戒をお願いします。予想最高気温は西日本を中心に全国的にきのうより低く、厳しい寒さとなるでしょう。非常に強い風の影響で、実際の気温より寒く