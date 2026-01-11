5番人気キタノズエッジ（牡5＝畑端、父ジョーカプチーノ）が後方待機策から目の覚めるような末脚で先行勢をなで切った。オープンクラス初Vに導いた古川吉は「今日は1400メートルなのでためる形で。スムーズに外に出せたし、最後はいい脚だったね」とにっこり。畑端師は「前半3Fが35秒1だったので“あちゃーっ”と思ったが、それを覆すだけの脚を使ってくれた。今後はオーナーと相談して」と目を細めた。