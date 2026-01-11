雲ひとつない青空の下、ロッテのドラフト1位・石垣元（健大高崎）がプロの第一歩を踏み出した。新人合同自主トレ初日。初めてのZOZOマリンでの練習に高ぶる気持ちを抑え、同期入団の仲間9人とともに体を動かした。一人だけ青色のハーフパンツ姿。ドラフト2位・毛利（明大）とペアを組んだキャッチボールでは「7割ぐらい」で投げ「感覚は悪くはなかったけど、シュートしたり、球が散らばっていたので、そこが少し気になりました