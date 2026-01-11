3番人気アスクナイスショー（牡5＝中舘）が鮮やかに逃げ切った。昨年9月6日の中山競馬で落馬、左かかとの骨折で休養していた田辺は4日に復帰してから初勝利。「おかげさまで久しぶりに勝てました。昨年の1発目（初勝利）もこの馬だったので縁を感じます。向正面で強い向かい風を受けても楽に4角を回ってきたし、力をつけています」と笑顔で語っていた。