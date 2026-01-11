ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が１０日、都内で行われた、声優を務めるアニメ映画「白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜」（３０日公開）の完成披露試写会に、ともにＷ主演した三森すずこらと出席した。中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」をもとに、白蛇の妖怪と人間の許されざる愛を描く物語。２０２１年公開の「白蛇：縁起」の続編となる。前作から約４年。変化を問われた佐久間は「ラウールの身長がまた伸び