西武の新人合同自主トレが10日、埼玉県所沢市の球団施設で始まった。ドラフト1位・小島（明大）は大勢のファンに見守られながら約3時間ほどのメニューをこなし「1軍でしっかり活躍して、新人王のタイトルを狙って頑張りたい」と誓いを立てた。「背番号10」のビブスを着用した強打の捕手は「（西武時代に10番の）森友哉選手を見てきたが、次は小島の番号だと言われるように頑張りたい」と気勢を上げた。