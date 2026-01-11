巨人ドラフト4位・皆川（中大）が家系ラーメンを我慢して体づくりに励む。東都史上25人目の通算100安打をマークした左打者は、川崎市のジャイアンツ球場で自主練習。「年末に食べ過ぎた」と昨年11月のリーグ戦終了後から入寮までに4キロ増の体重91キロに。好物の家系ラーメンは週2回食べていたというが「脂肪につながっちゃうので、月1回のご褒美で」。現在は除脂肪体重を意識し、ささみやブロッコリーを食べてキャンプまでに