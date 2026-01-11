京都3R・新馬戦（ダート1400メートル）1番人気ビービークローサー（牡＝野中、父グレーターロンドン）はスタートダッシュが決まらず中団からの追走となったが、直線加速して先行勢をまとめて差し切った。坂井は「返し馬の走りっぷりやゲート、キックバックなど幼いところを見せましたが、新馬としてはいろんな経験をした中で、いい形で勝たせることができた」と評価。調教通り末脚の良さを思う存分に発揮し、初陣を飾った。