【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は10日、イランの反政府デモを巡り「合法的なデモに対する暴力的な弾圧を明白に非難する」とし、イラン当局による行き過ぎた取り締まりをけん制した。また「拘束されたデモ参加者の即時釈放を要求する」とした。フォンデアライエン氏は交流サイト（SNS）への投稿で「インターネットが完全に復旧することを求める」とし、イランで通信が遮断されていることを