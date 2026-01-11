「全国高校サッカー選手権・準決勝、神村学園１（９ＰＫ８）１尚志」（１０日、ＭＵＦＧ国立）準決勝２試合が行われ、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が初めて決勝に勝ち上がった。ともに初優勝を懸け、１２日午後２時５分からＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で対戦する。昨夏の全国高校総体との２冠を狙う神村学園は前半で尚志（福島）に先制を許したが、後半にＦＷ日高元（３年）のゴールで追い付いた。１−１で突入