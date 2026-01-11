巨人の井上温大投手（２４）が１０日、同学年のドラフト１位で同じ左腕の竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝とＧ球場で初対面。ライバルと共闘し２ケタ勝利、規定投球回達成を目指すと誓った。さわやかな笑顔を浮かべながらのあいさつだった。練習の合間に竹丸と対面し、「（最初は）僕も敬語で話して、同い年って確認して、タメ口というか、普通に話しました（笑）」と和やかな雰囲気を説明した。すでに井上、西舘、堀田、