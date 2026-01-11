俳優で歌手の福山雅治（５６）と大泉洋（５２）が１０日、都内で行われた「映画ラストマン−ＦＩＲＳＴＬＯＶＥ−」の新春ファースト舞台あいさつに登壇した。この日までで観客動員７０万人、興行収入１０億円を突破。福山は「みなさん２度、３度とご覧になっていただいているのかなと思う。あらためて感謝します」と大ヒットを喜んだ。ＳＮＳでは「＃追いラストマン」の投稿が続出する大ヒット。この日の会場にも複数回鑑