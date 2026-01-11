オリックス・宮城大弥投手（２４）が１０日、大阪市の球団施設で取材対応し、昨年末に同郷の沖縄出身で同学年の一般女性と結婚したことを明らかにした。人生の伴侶を得た左腕エースが２０２６年シーズンへ「より一層野球をしっかり頑張らないと（いけない）」と気合を入れた。愛妻の存在がモチベーションを高めてくれる。お相手の印象について「常に明るく、一緒にいて楽しい人。そこら辺は一緒にいていいなと思っています」と