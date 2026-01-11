ヤクルトの新人合同自主トレが１０日、埼玉県内の戸田球場で初日を迎え、池山隆寛新監督（６０）が訓示を行った。就任当初から掲げる「元気」や「笑顔」などのキーワードを体現し、“ギャル語”まで駆使したトークで新人たちのハートをつかんだ。ドラフト１位・松下（法大）ら緊張の面持ちの選手たちが整列したグラウンド。指揮官は「おはようございます」のあいさつでいきなりかんだ。「かんどる！」と自らツッコミを入れると