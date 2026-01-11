楽天の前田健太投手（３７）が異例のスピード調整で１１年ぶりに復帰する日本球界に臨む。１０日、沖縄県内で自主トレを公開し、キャンプでのブルペン入りを「（２月）１日だったり、早い段階で入れるように調整していきたい」と設定。日本の公式球に慣れること、実戦での対戦相手の分析など開幕までのテーマを掲げた。対策を万全に、新たなシーズンを迎える。暖かい沖縄で、明るい笑顔を交えながらメニューをこなした。マエケ