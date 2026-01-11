日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が、都内の寺院で日本ハム初代球団社長として球団の礎を築いた名将・三原脩氏の墓参りをした。11年オフの日本ハム監督就任時から毎年欠かさず今年で15回目となった。「野球界がどうしていかなければいけないか、ここ数年が重要になる。三原さんは小事はもちろん大切にしながら、広い視野で大局を見て判断や決断をされた方。そういう視点で球界を引っ張ってこられた