巨人・井上温大投手（２４）が１０日、川崎市のジャイアンツ球場で自主トレを行い、同じ左腕で同学年のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）への対抗心を口にした。室内練習場で初めて対面し言葉を交わした。「敬語で話して、同い年と確認してから普通にタメ口でしゃべりました」と新たなチームメートを和やかに迎えた。ただ即戦力左腕の加入によって激化するローテーション争いについては「絶対、全員ライバルだと思うんで、負