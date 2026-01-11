阪神ドラフト4位・早瀬（神村学園）は才木の背中を追う考えを示した。既に質問攻め計画を準備。早くも18歳右腕は憧れの先輩に聞くことを次々と明かした。「高卒で入って、まずは何をされたのか、何が必要なのかを聞きたい。どうしたら、そういう球が投げられるのか、どういうトレーニングをしたらいいのか…」間接的に受けた助言もチェック済みだった。8日に45勝右腕は新人選手に向けて「チームになじんで過ごしたらいい」と