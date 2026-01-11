巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（中大）が１０日、好物のラーメンを控えての肉体改造を宣言した。昨年１１月の引退以降、週２ペースで食していたが「脂肪につながるので。食事制限を徹底したい」。現在、体重は４キロ増の９１キロ。寮のバランスの取れた食事で筋肉量を増やしプロ仕様の肉体を目指す。ラーメンは「活躍できたらごほうびで。月イチとかで」と我慢を決め込んだ。