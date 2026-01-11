阪神・小野寺は「山の神」でなく「ヤマ場の神」を目指す決意だ。「駅伝を見てテンションが上がった。今年はいつもより体を動かした。暖がいて助かったなという試合が増えるようにしたい」社会人ランナーが日本一を争った「ニューイヤー駅伝（全日本実業団対抗駅伝）」。GMOインターネットグループの初優勝に触発された27歳は元日に過酷なランニングを敢行した。奈良から大阪を走破。国道308号線は日本屈指の急勾配が有名で“