阪神・早川が尼崎東警察署の一日署長を務めた。1月10日は「110番の日」。特殊詐欺撲滅を呼びかけた若虎は自身の離脱撲滅を誓った。「去年は細かい離脱があった。体のコンディションを保つ能力を高めるとか、全体的なレベルアップもそうですけど、シーズンを通して安定して投げられるようにというのが一番。去年できなかったところを、しっかりできるように取り組んでいきたい」24年の育成ドラフト3位で入団し、1年目の昨年7