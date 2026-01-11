「大相撲初場所」（１１日初日、両国国技館）大相撲初場所は１１日に東京・両国国技館で始まる。１０日は１５日間の安全を祈願する土俵祭り、優勝額贈呈式が行われた。昨年秋場所で５度目の優勝を飾った横綱大の里（２５）＝二所ノ関、同九州場所で初優勝を果たした新大関安青錦（２１）＝安治川＝は新たな優勝額を前に、ともに自然体で初場所への決意を新たにした。安青錦は新関脇、新大関の連続優勝という、“相撲の神様”双