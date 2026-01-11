神奈川県横須賀市のDeNA2軍練習施設「DOCK」で毎年恒例の新入団選手歓迎式が開催され、新人6選手が参加した。ドラフト1位・小田（青学大）は同市から「よこすか野菜」の提供が発表されると大喜び。1メートル73、85キロのスラッガーは「野菜を頂きましたけど、体を大きくするには肉だったりお米も必要なので、よろしくお願いします！」と猛アピールし、笑いを誘った。