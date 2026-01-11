阪神の早川太貴投手（２６）が１０日、兵庫県尼崎市内の商業施設「あまがさきキューズモール」で、尼崎東警察署の「一日警察署長」委嘱式に出席。“安心安全”な投球でチームに貢献することをファンに約束した。制服姿の早川は「先発ローテに入って、１勝でも多くチームに貢献して、皆さんが見ていて安心できるピッチングをします」と、詰めかけたファンに宣言。「頑張れよ！」という声援とともに、大きな拍手が起こった。こ