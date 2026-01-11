DeNAの高卒5年目の小園が、2月1日のキャンプ初日のブルペン入りを誓った。「100％の状態で（ブルペンに）入れるようにしたい」と表情を引き締めた。昨季は7月3日中日戦でプロ初勝利をマークしたがケガに泣かされ登板は1試合のみ。三浦前監督の現役時代の背番号「18」を継承したが不完全燃焼が続く。今月末に中日・涌井と合同自主トレを行う予定で「涌井さんからもいろいろ盗みたい」と意欲を見せた。10日は横浜スタジアムで