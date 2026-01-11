阪神のドラフト４位・早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝が１０日、憧れを公言する才木のエールを受け、早速弟子入りを宣言した。この日はＳＧＬスタジアムで新人合同自主トレ。メディアを通じた助言もチェック済みで、同じ空間で汗を流す先輩を質問攻めにする考えだ。第２クール初日。早瀬は視線の先にいる憧れをチラチラと追った。キャッチボールをする姿に感嘆。「本当にすごい球を投げる。こんな投手になりたい」と胸を躍らせ