楽天から国内FA権を行使し、去就未定の辰己が取材に応じ「決まったことがないので、特に言えることがないです」と話した。このオフにポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を訴えるも球団は認めず、残留に向けて交渉を継続している。10日は福岡県内でソフトバンク・山川とともにトークショーに参加。今季に向け「楽天だった場合、球場が狭くなるので20本ぐらいは打てると思う」と自信を見せた。オフの自主トレで体重